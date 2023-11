Il se pourrait bien que le marché soit en crise et que les constructeurs tentent de réduire leur offre, mais en regardant le calendrier de l'actualité automobile 2024, on ne le croirait pas. En effet, plus d'un constructeur doit rattraper les ralentissements et les retards causés par le Covid et la crise des pièces, et c'est une des raisons pour les lesquelles 2024 sera en fait une année pleine de lancements.

En effet, nous assisterons à l'arrivée sur les routes de plusieurs modèles déjà disponibles à la commande fin 2023, au lancement de nouvelles gammes et de nouveaux modèles et, comme c'est la tendance récente, également à l'arrivée de nouvelles marques, dont certaines en provenance de Chine. Les voici, mois par mois.

Les 10 nouvelles voitures les plus attendues de 2024

Alfa Romeo B-SUV

Audi Q6 e-tron

Citroën e-C3

Dacia Duster

Ferrari hypercar

Fiat Panda

Nouvelle Lamborghini Huracán

Lancia Ypsilon

Porsche Macan E

Renault Scenic E-Tech électrique

Toutes les nouveautés de 2024, mois par mois

Janvier

Le premier mois de l'année sera le plus "chargé" en nouveautés, et ce n'est pas inhabituel, étant donné que de nombreux modèles déjà dévoilés et pouvant être commandés seront physiquement mis sur les routes.

Toyota C-HR Mitsubishi ASX Renault Scenic E-Tech Electric

En ce qui concerne les voitures moins exclusives, nous verrons plusieurs restylages en début d'année, mais aussi des modèles entièrement nouveaux tels que la très attendue Polestar 3, le Renault Scenic E-Tech Electric, le Volvo EX90 et le Zeekr X, tandis que les modèles non électriques (mais hybrides) incluront les Mitsubishi Colt et ASX, des modèles Renault rebadgés, et le nouveau Toyota C-HR.

Février

Toutes les nouvelles voitures ne seront pas électriques, mais deux d'entre elles sont plutôt intéressantes : la première est la smart #3, qui vient s'ajouter à la smart #1, et qui permet à la marque de citadines d'être compétitive sur des segments plus élevés. L'autre est la Volkswagen ID.7, héritière spirituelle de la berline Passat, qui fait ses débuts dans une seule variante, mais qui attendent de compléter la gamme.

Le rendu du B-SUV Alfa Romeo Lexus LBX smart #3

Parmi les hybrides, nous avons la Lexus LBX et la mise à jour de la populaire Toyota Yaris, la présentation de la Suzuki Swift et probablement de l'Alfa Romeo B-SUV, sur la même plateforme que le Jeep Avenger, et peut-être celle de la Ferrari GT qui remplacera la 812 Superfast. Le restylage du Ford Kuga et l'arrivée de la nouvelle Mercedes AMG GT sont également attendus.

Mars

Mars est également un mois intéressant, qui verra une autre nouveauté de Stellantis, en commençant par la nouvelle Citroën C3, récemment dévoilée et pour l'instant uniquement électrique. Il y aura également la nouvelle Peugeot 3008, également électrique pour la première fois, et la Fiat 600 dans des versions hybrides et essences. La version actualisée de la Jeep Wrangler sera également enfin disponible.

Citroën e-C3 Omoda 5 Toyota Land Cruiser

Des gammes hybrides ou électriques seront également disponibles pour la nouvelle BMW X2 et la nouvelle Volkswagen Golf, tandis qu'en ce qui concerne les véhicules diesel, le nouveau Toyota Land Cruiser, au style résolument rétro, fera ses débuts. L'Omoda 5, le premier modèle de la marque Chery, les nouvelles Skoda Scala et Kamiq, ainsi que les versions AMG du Mercedes GLC Coupé, feront également leur entrée sur le marché.

Avril

Le mois d'avril sera riche en lancements importants, du très attendu Dacia Duster au Volkswagen Tiguan en passant par la Mini Countryman, également électrique, aux SUV de taille moyenne Hyundai Santa Fe, Renault Rafale et Skoda Kodiaq.

La prochaine hypercar Ferrari Skoda Kodiaq Polestar 4

Mais le plus excitant, ce sont les voitures de sport et supercars qui devraient être dévoilées, comme la nouvelle Porsche Boxster 100 % électrique et l'hypercar de Ferrari, héritière de la LaFerrari. Jaguar devrait également enfin nous présenter son premier modèle électrique, le SUV connu pour l'instant sous le nom de J-Pace, tandis que Polestar prépare l'intéressant coupé-crossover Polestar 4.

Mai

Les points forts seront la présentation de la très attendue nouvelle Lancia Ypsilon et de la Maserati Quattroporte, la première également électrique, la seconde exclusivement. La Lotus Emeya, granturismo électrique, sera également présentée.

Lotus Emeya MINI Cooper SE Mercedes CLE Cabriolet

Sur la route, nous verrons plutôt la nouvelle Mini Cooper SE, la Mercedes CLE Cabriolet et les restylages des BMW Série 4, i4 et Cupra Leon.

Juin

Des lancements très importants pour Audi, qui a pris une nouvelle direction avec l' Audi Q6 e-tron, la première à utiliser la plateforme EPP, et pour Range Rover, nouvellement promu au rang de marque, qui a présenté une version électrique de son modèle phare. MG célèbre également le 100e anniversaire de la naissance de la marque avec le roadster électrique MG Cyberster.

Audi Q6 e-tron MG Cyberster Volkswagen Passat Variant

Pour le reste, des défis intéressants sont lancés aux breaks avec la Volkswagen Passat de neuvième génération, qui ne sera que Variant, et la BMW Série 5 Touring. En outre, DS devrait présenter un nouveau modèle qui pourrait remplacer l'actuelle berline DS9.

Juillet

Déjà annoncée pour le 11 juillet, la nouvelle berline électrique dérivée du concept-car Centoventi remplacera la Panda mais sera légèrement plus grande. Elle pourrait même prendre son nom.

Fiat Panda Centoventi (2024), le rendu de Motor1.com Aston Martin Vantage Roadster restyling, le foto spia Hyundai Ioniq 5, nouvelle photo espion du restylage

Mais on verra aussi le restylage des Ford Puma et Hyundai Ioniq 5, la nouvelle génération d'Opel Grandland et le crossover électrique Mini Aceman. Curiosité également pour l'héritière de la Honda S2000.

Août

L'été verra les débuts tant attendus du SUV électrique Cupra Tavascan, mais aussi l'arrivée de la nouvelle génération de BMW X3, qui sera suivie d'un nouveau iX3 électrique.

Cupra Tavascan photo espion de du nouveau BMW X3 Toyota BZ3

En outre, la variante décapotable de la nouvelle Mercedes CLE fera son apparition sur les routes. La nouvelle génération de la Mazda MX-5 est également attendue. Le débarquement en Italie de la berline électrique Toyota bZ3, déjà en vente en Chine, est également possible.

Septembre

L'automne promet d'autres nouveautés importantes, à commencer par la très attendue Porsche Macan E, qui repose sur la même base que l'Audi Q6 e-tron et qui, comme le montrent les photos espions, est désormais prête.

Porsche Macan EV, photo espion Hyundai Casper électrique, le rendu de Motor1.com Opel Crossland (2024), le rendu de Motor1.com

En parlant de SUV et de crossovers, nous verrons également la nouvelle génération d'Opel Crossland, mais aussi le fleuron hybride Cupra Terramar et le petit Hyundai Casper en version électrique.

Octobre

L'automne apportera des nouveautés parmi les modèles de performance chez BMW, où un restylage de la M3 et de la M3 Touring est attendu, et chez Mercedes, qui devrait lancer des variantes AMG de la toute nouvelle Classe E.

BYD Seal U Range Rover Evoque restylé, première photo espion BMW M3 Restylée

En ce qui concerne les véhicules électriques, Range Rover devrait faire coup double en présentant la nouvelle variante à batterie de l'Evoque, tandis que le nouveau venu BYD rejoindra le Seal avec le SUV Seal U. Le dévoilement de la nouvelle Peugeot 5008, également électrique, est également attendu, mais sur le marché vers 2025.

Novembre

L'une des nouveautés les plus attendues de l'année est la petite Renault 5 ravivée, qui reviendra en tant que voiture électrique, peut-être accompagnée de l' avant-première de la Renault 4, qui arrivera plus tard.

Renault 5 et Renault 4, concept car 2023 Audi A6 e-tron Concept Nouvelle Nissan Micra, le rendu de Motor1.com

La nouvelle voiture française apportera avec elle au moins deux modèles dérivés, la variante sportive Alpine A290 et la nouvelle Nissan Micra, qui partagera sa base, mais pour ces dernières, nous devrions nous limiter à la présentation, avec un lancement plus tard. Nous verrons également la toute nouvelle Audi A6 e-tron, également en version Avant.

Décembre

Un peu plus creux, du moins dans l'état actuel de nos connaissances, le mois de décembre ne sera cependant pas avare en lancements intéressants. Pour commencer, il y a la première livraison de l'Alfa Romeo 33 Stradale, prévue pour le 17 décembre 2024. Ensuite, nous devrions également assister aux lancements sur de la Jeep Recon électrique tout-terrain et de la Mercedes EQG.

Alfa Romeo 33 Stradale, première livraison en décembre 2024 Jeep Recon Mercedes EQG, photo espion

Enfin, il y aura de la place pour la nouvelle Citroën C3 Aircross, et les débuts de l'héritière de la Lamborghini Huracan.